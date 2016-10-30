وزير النقل : 99% من شبكة الطرق تعمل بكفاءة جيدة

تفقد وزير النقل الدكتور جلال السعيد يرافقه محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، الطريق الصحراوي قنا – سوهاج للاطمئنان على سير العمل في إصلاح الطريق.

وأكد وزير النقل أن 99.9% من شبكة الطرق تعمل بكفاءة جيدة وأن الطرق التي تأثرت بفعل موجة السيول التي ضربت عددًا من المحافظات ومنها أجزاء من طريق العين السخنة وباقي الطرق سيتم الانتهاء من إصلاحها في مدة لا تتعدى الـ72 ساعة وأنه سيتم الانتهاء من إصلاح طريق قنا – سوهاج في أقرب وقت ممكن.

وأشار وزير النقل إلى أن هناك 20 موقعا على مستوى الجمهورية جار العمل بهم مؤكدًا أن الطرق مصممة بمواصفات الكود المصري ولا تقل كفاءة عن تصميم الطرق العالمية موضحًا أن هناك تغيرًا في قوة ومسار الأمطار والسيول بالرغم من وجود مخرات مخصصة لها نتيجة للتغيرات المناخية.

وأضاف أنه تم الدفع بـ16 فرقة عمل منذ صباح يوم الجمعة الماضي في مختلف المواقع المتضررة بطرق الغردقة – العين السخنة وقنا – سفاجا وقنا – سوهاج لإزالة آثار السيول بها وإصلاحها وإعادتها لما كانت عليه مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة فتح كافة الطرق المغلقة خلال الساعات الـ48 القادمة.

ووجه السعيد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بسرعة استكمال الأعمال اللازمة وصيانة المناطق المتضررة بالطرق تمهيدًا لعودة حركة مرور السيارات عليها بشكل طبيعي.

من جانبه أشار محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان إلى أن المحافظة لم تتأثر بالسيول حيث سارت السيول في المخرات المخصصة لها بشكل طبيعي مشيرًا إلى أن طريق قنا – سوهاج الصحراوي تعرض لقطعين نتيجة السيول واللذين يجري إصلاحهما.

وأكد الهجان أن الهيئة القومية للطرق والكباري، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لإعادة إصلاح الطريق في أسرع وقت ممكن نظرًا للأهمية الاستراتيجية للطريق حيث يربط بين محافظات الصعيد والوجه البحري والبحر الأحمر لافتًا إلى أن مياه السيل اتخذت مجراها إلى مخر سيل المعنا بمدينة قنا بطريقة آمنة طبقًا للمخطط السابق التجهيز له من قبل المحافظة ضمن استعداداتها لمثل هذه الأحداث.

أ ش أ