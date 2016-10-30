حزب الاستقلال يتصدر نتيجة الانتخابات في أيسلندا برصيد 63 مقعدًا

تمكن حزب القرصان الإيسلندي، من الفوز بثلاثة أمثال المقاعد التي كان يشغلها داخل البرلمان البالغ إجمالي عدد مقاعده 63 مقعدا، وفقا لما أظهرته نتائج الانتخابات.

وبذلك اشترك الحزب في المركز الثاني مع حزب الخضر اليساري، إذ حصل كل منهما على عشر مقاعد، لكن ائتلاف “يسار الوسط” المعبر عن الحزبين عجز بفارق بسيط عن استيفاء الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم “الأحد” – أن الحزب التقدمي الحاكم فقد ما يزيد عن نصف مقاعده في الاقتراع الذي عقد على خلفية استقالة رئيس الوزراء سيجموندور جونلاوجسون.

وجاء حزب الاستقلال، الشريك الأصغر للحزب الحاكم في الصدارة برصيد 21 مقعدا. وكان رئيس الوزراء جونلاوجسون قد أعلن تنحيه عن منصبه في أبريل الماضي، على خلفية وثائق بنما المسربة والتي كشفت امتلاك شخصيات رفيعة المستوى لأصول خارج البلاد.

أ ش أ