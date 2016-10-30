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البرلمان يوافق على اتفاقيات للتعاون الجمركي مع روسيا والكويت والسعودية

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البرلمان يوافق على اتفاقيات للتعاون الجمركي مع روسيا والكويت والسعودية البرلمان يوافق على اتفاقيات للتعاون الجمركي مع روسيا والكويت والسعودية

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن اتفاقيات موقعة بين وحكومات روسيا والسعودية والكويت للتعاون الجمركي وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ومكافحة المخالفات الجمركية.

وتضمنت موافقات المجلس تقرير اللجنة المشتركة، المكونة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 100 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في موسكو بتاريخ 23 أكتوبر 2015 بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية.

كما تضمنت الموافقات تقريري اللجنة المشتركة، التي تضم لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي مصر والسعودية الموقعة في القاهرة بتاريخ 19 مارس 2015، وقرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016 بين حكومتي مصر والسعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل.

وشملت الموافقات كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون العربية والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 16 ديسمبر 2014 بين حكومتي مصر والكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل.

أ ش أ

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