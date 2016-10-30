الثلاثاء.. صاحبة السعادة تستضيف أشهر أطفال الفن في «فاكهة الفن»

يطل على الجمهور ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي يذاع على قناة CBC، الثلاثاء القادم، مجموعة من أشهر الأطفال الذين شاهدهم الجمهور من خلال عدة أعمال سينمائية وتليفزيونية، حيث يتحدث كلًا منهم عن ظروف دخوله لمجال الفن وكيف كانت تجاربه الفنية.

وتستضيف إسعاد يونس في الفقرة الأولى من البرنامج كلاً من عمر صابر، علي صابر، رضوي خالد، أحمد عماد وشريف عصام، وهم مجموعة الأطفال الذين ظهروا مع ياسمين عبد العزيز في فيلم “الدادة دودي”.

وفي الفقرة الثانية تستضيف إسعاد يونس الطفل أحمد خالد صاحب الـ 15 عاماً، والذي بدأ حياته الفنية في بعض الإعلانات ثم شارك بعد ذلك في عدة أعمال منها “واحد من الناس”، “عن العشق والهوى” و”الديلر”.

ويطل الطفل سليم هادي عبد المقصود الشهير بـ “سولي” في الفقرة الثالثة والذي ظهر في عدة أعمال منها “فاصل ونعود”، “حلم عزيز” و”بنات العم”، ثم في الفقرة التالية يظهر علاء عمرو الذي قدم دور الطفل “يزيد” ابن محمد هنيدي في فيلم “عندليب الدقي”.

كما تظهر الطفلة جنى التي اكتشفها المخرج أكرم فريد في برنامج “ستار صغار”، وظهرت بعد ذلك في العديد من الأعمال وحققت شهرة كبيرة، منها “مستر آند مسز عويس”، “توم وجيمي” و”حصل خير”.