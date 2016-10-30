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صور.. ميدو سفيرًا للسياحة العلاجية للقضاء علي فيروس «سي»

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صور.. ميدو سفيرًا للسياحة العلاجية للقضاء علي فيروس «سي» صور.. ميدو سفيرًا للسياحة العلاجية للقضاء علي فيروس «سي»

أحمد حسام ميدو

أقامت شركة «برايم فارما» أول شركة مصرية تروج للسياحة العلاجية في مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل تنصيب نجم الكرة المصرية أحمد حسام ميدو سفيرًا لحملة “our n’Cure”، المصرية العالمية لعلاج فيروس سي، ليكون أول سفيرًا مصريًا وعربيًا يروج للسياحة العلاجية في مصر على المستوى الإقليمي.

وتم الإعلان عن تفاصيل اختيار ميدو سفيرًا للحملة خلال احتفالية رياضية وسياحية تضم عددًا من الخبراء والأكاديميين والرياضيين في مصر والشرق الأوسط، وذلك بحضور كل من المهندس تامر وجيه رئيس مجلس إدارة شركة «برايم فارما»، والدكتور حلمي الرئيس التنفيذي لشركة فاركو للأدوية والوزراء المعنيين، وعدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام لتوقيع العقد مع ميدو ليكون أول سفير مصري وعربي للحملة.

المراسل : عمر عبدالناصر

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