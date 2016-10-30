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صور.. شرم الشيخ تستقبل أول رحلة سياحية بلجيكية بعد توقف عام

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صور.. شرم الشيخ تستقبل أول رحلة سياحية بلجيكية بعد توقف عام صور.. شرم الشيخ تستقبل أول رحلة سياحية بلجيكية بعد توقف عام

السياح في مطار شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أول طائرة بلجيكية على متنها 171 سائحًا، وذلك بعد عام من توقف حركة الطيران والسياحة، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة ، والتي سقطت في 31 من أكتوبر للعام الماضي في شبه جزيرة سيناء.

وحرصت إدارة المطار على استقبال السائحين بالورود، وتوفير فرق من العلاقات العامة لسرعة إنهاء إجراءات السائحين، فضلًا عن قيام رجال الإرشاد برش الطائرة بمدافع المياه ، وهو إجراء متعارف عليه دوليًا في استقبال الطائرة الجديدة.

وكانت الخطوط البلجيكية قررت وُقف رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة.

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