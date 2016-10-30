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ضبط "سيكا" وبحوزته 15 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

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ضبط "سيكا" وبحوزته 15 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية ضبط "سيكا" وبحوزته 15 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحي

تمكنت وحدة مباحث قسم منوف برئاسة الرائد محمود صبرى ومعاونيه النقباء محمد الأشمونى وأحمد البحيرى وأحمد العفيفى وتحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، واللواء ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية من ضبط م.ج 31 عامًا عاطل وشهرته سيكا ومقيم بالحصوة بمدينة منوف وبحوزته 15 تذكرة هيروين وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ محمول 60 جنيهًا وهاتف محمول وذلك قبل ترويجها على المتعاطين.

 

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

 


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