الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بدعوى صدمه لجنود بسيارته

قالت الشرطة الإسرائيلية إن جنودا إسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينيا صدم بسيارته ثلاثة من أفراد الشرطة في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الضباط الثلاثة أصيبوا بجروح طفيفة عندما صدمتهم السيارة قرب بلدة بيت أومر بالضفة الغربية. وفتح جنود بموقع الحادث النار على الرجل وقتلوه.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سائق السيارة يبلغ من العمر 23 عاما وهو من نفس البلدة.

وخلال العام المنصرم قتل فلسطينيون 35 إسرائيليا على الأقل وسائحين أمريكيين اثنين في هجمات بالشوارع. ونفذ معظمهم الهجمات بشكل فردي وبأسلحة بدائية.

وقُتل ما لا يقل عن 224 فلسطينيا في نفس الفترة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة. ووصفت السلطات الإسرائيلية 152 منهم بأنهم مهاجمون في حين قُتل الآخرون أثناء اشتباكات واحتجاجات.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام القوة المفرطة ويقولون إن بعض من قُتلوا لم يكونوا يمثلون تهديدا أو لديهم نية مهاجمة أحد. وفي بعض الحالات أجرت إسرائيل تحقيقات فيما إذا كان قد تم استخدام القوة المفرطة.