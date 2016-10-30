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مجلس النواب يحيل توصيات "مؤتمر الشباب" للجان المختصة

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مجلس النواب يحيل توصيات "مؤتمر الشباب" للجان المختصة مجلس النواب يحيل توصيات "مؤتمر الشباب" للجان المختصة

>كتب عبد اللطيف صبح

 

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته المنعقدة اليوم، على إحالة توصيات وقرارات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ إلى اللجان النوعية لدراستها.

 

كما وافق المجلس على دعوة الشباب للمشاركة والانخراط باجتماعات بعض اللجان النوعية كمستمعين، ليكونوا مطلعين على ما يدور داخل المجلس وأن تكون تلك مبادرة لتجميع وتنمية قدرات الشباب حتى يكونوا نوابا ناجحين فى المستقبل.

 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن شباب النواب الذين تحدثوا خلال الجلسة عن المؤتمر عبروا عن أكثر المؤتمرات الشبابية نجاحًا، مضيفا "كان الجميع يستمع للشباب بداية من رئيس الدولة مرورا بأعضاء مجلس النواب والحكومة".


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