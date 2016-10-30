"الرى": أمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى غرب الدلتا الثلاثاء المقبل

أكدت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، استقرار حالة الطقس مع انعدام فرص سقوط الأمطار حتى غدا الاثنين.

وأضافت النتائج، أن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع احتمال سقوط الأمطار على الساحل الشمالى الغربى ستمتد إلى غرب الدلتا ابتداء من بعد غد الثلاثاء، ‎وطالب مركز التنبؤ المحافظات بضرورة توخى الحذر واتخاذ كافة التدبير والاحتياطات اللازمة.

وأكد المركز أنه سيتم متابعة التنبؤات والموافاة بالتوقعات فى حينه مدعومة بخرائط الأمطار وشدتها وكميات المياه المتوقع سقوطها.

وتشير خرائط توزيعات الطقس، إلى أنه مع بداية النصف الثانى من الأسبوع تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتكون في بداية العشرينات على سواحلنا الشمالية، وحول أوائل ومنتصف العشرينات على المناطق الداخلية من الشمال، وبين منتصف وأواخر العشرينات على الصعيد وباقى المناطق ليكون الشعور بالطقس مائل للبرودة على سواحلنا الشمالية، لطيف إلى معتدل على باقى المناطق خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة إلى بارد ليلاً.

ويتوقع خبراء الطقس أن يعبر منخفض جوى منطقة شرق المتوسط قد تتهيأ معه الفرص لسقوط الأمطار على بعض مناطق شمال البلاد خاصة الساحلية، وسيتم تحديد فرص الأمطار ومناطقها بدقة في حالة ارتفاع احتمال حدوثها.