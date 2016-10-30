"طاقة البرلمان" تناقش تحديات قطاع الكهرباء بحضور الوزير غداً

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعاً غداً برئاسة المهندس طلعت السويدى، لمناقشة المشكلات والتحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الكهرباء فى مصر، وسياسة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهتها، فى حضور وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر.

فيما تستكمل لجان الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، وحقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نضال السعيد، والشئون الافريقية برئاسة النائب مصطفي الجندى، مناقشة خطة أعمالهم خلال دور الانعقاد الثانى.