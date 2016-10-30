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أهم 10 بوستات على سوشيال ميديا.. عيد ميلاد الخطيب وعزاء ملحم بركات الأبرز

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أهم 10 بوستات على سوشيال ميديا.. عيد ميلاد الخطيب وعزاء ملحم بركات الأبرز أهم 10 بوستات على سوشيال ميديا.. عيد ميلاد الخطيب وعزاء ملحم بركات الأبرز

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأحد، بالعديد من المنشورات المهمة، حيث نرصد أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1- الفيفا والكاف يحتفلان بعيد ميلاد أسطورة كرة القدم المصرية محمود الخطيب

 

2- السفارة الأمريكية بالقاهرة تحذر من عمليات النصب أثناء التقديم على الجرين كارد

3-      فنانو لبنان يودعون ملحم بركات إلى مثواه الأخير

4-      ساويرس فى إعلان ترويجى للسياحة عبر تويتر: زوروا أجمل بلد فى العالم

5-      شاهد نجوم الفن يحتفلون بتكريمهم فى مهرجان الفضائيات العربية عبر "إنستجرام"

 

 

 

6-      صفحة "روما" على "تويتر" تطرح سؤال لجماهيرها عن مستوى محمد صلاح

 

7- كهربا على "إنستجرام" يؤكد غيابه 3 أسابيع بعد إصابته أمس أمام الهلال السعودى

 

8-      نساء مصر يدشنون حملة على "تويتر" لدعم المنتج المصرى.. والهاشتاج يتصدر

 

9-      .. مدرس يضرب تلميذًا بطريقة وحشية فى إحدى مدارس بورسعيد

10-   بالصور ..جنات ورامى ربيعة وكرم جابر يحضرون عرض أمس

 


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