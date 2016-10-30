أهم 10 بوستات على سوشيال ميديا.. عيد ميلاد الخطيب وعزاء ملحم بركات الأبرز

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأحد، بالعديد من المنشورات المهمة، حيث نرصد أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1- الفيفا والكاف يحتفلان بعيد ميلاد أسطورة كرة القدم المصرية محمود الخطيب

2- السفارة الأمريكية بالقاهرة تحذر من عمليات النصب أثناء التقديم على الجرين كارد

3- فنانو لبنان يودعون ملحم بركات إلى مثواه الأخير

4- ساويرس فى إعلان ترويجى للسياحة عبر تويتر: زوروا مصر أجمل بلد فى العالم

5- شاهد نجوم الفن يحتفلون بتكريمهم فى مهرجان الفضائيات العربية عبر "إنستجرام"

6- صفحة "روما" على "تويتر" تطرح سؤال لجماهيرها عن مستوى محمد صلاح

7- كهربا على "إنستجرام" يؤكد غيابه 3 أسابيع بعد إصابته أمس أمام الهلال السعودى

8- نساء مصر يدشنون حملة على "تويتر" لدعم المنتج المصرى.. والهاشتاج يتصدر

9- بالفيديو.. مدرس يضرب تلميذًا بطريقة وحشية فى إحدى مدارس بورسعيد

10- بالصور ..جنات ورامى ربيعة وكرم جابر يحضرون عرض مسرح مصر أمس