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صور..قافلتان من الأزهر في البحر الأحمر وسوهاج لحصر أعداد المتضررين من السيول

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صور..قافلتان من الأزهر في البحر الأحمر وسوهاج لحصر أعداد المتضررين من السيول صور..قافلتان من الأزهر في البحر الأحمر وسوهاج لحصر أعداد المتضررين من السيول

جانب من الجولة

وصلت قافلتان من الأزهر الشريف إلى المناطق المتضررة من السيول في محافظتي البحر الأحمر وسوهاج، حيث قام أعضاء القافلتين بحصر أعداد المتضررين، وتقييم الأضرار الناتجة عن السيول التي ضربت أنحاء مختلفة من المحافظتين، استعدادًا لتقديم المساعدات اللازمة للحالات التي تم حصرها.

وبحسب بيان للأزهر تفقدت القافلة المتواجدة بمحافظة سوهاج، قرية الحاجر التي غمرتها السيول نتيجة وقوعها في مصب أحد الأودية القادمة من جبال البحر الأحمر، وأعرب أهالي القرية عن سعادتهم بمشاركة الأزهر الشريف لهم وحرص فضيلة الإمام الأكبر على رفع معاناتهم.

كما زارت قافلة البحر الأحمر العديد من الأماكن الأكثر تضررا في مدينة رأس غارب من بين مدن المحافظة، والتقت بأبناء المدينة، كما أدت القافلة واجب العزاء لأسر ضحايا السيول، وأكدت القافلة أن فضيلة الإمام الأكبر وجه بسرعة تلبية احتياجات جميع المتضررين وأخذ الإجراءات اللازمة لتيسير وصول المساعدات إليهم.

يأتي هذا بناء على توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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