أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«النواب» يوافق على 6 مشاريع قوانين خاصة بالبترول

Google+ Print
«النواب» يوافق على 6 مشاريع قوانين خاصة بالبترول «النواب» يوافق على 6 مشاريع قوانين خاصة بالبترول

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب – أرشيفية

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بشكل نهائي على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن 6 مشاريع قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في تعاقدات للبحث عن البترول والغاز والزيت، وتنميتهم واستغلالهم في أنحاء مختلفة بالجمهورية.

وتتضمن مشاريع القوانين، التي وافق عليها المجلس، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول، وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب قارون بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس.

كما تتضمن الموافقات مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “أيوك برودكشن بي.في” وشركة “بي بي اكسبلوريشن «دلتا» ليمتد” وشركة “توتال إي آند بي إيجيبت بلوك 7 بي.في” للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الحماد البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “بي بي اكسبلوريشن «دلتا» ليمتد” وشركة “أيوك برودكشن بي.في” للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة رأس العش البحرية بالبحر المتوسط.

وتتضمن موافقات المجلس كذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد” للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “اديسون إنترناشيونال إس.بي.إيه” للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط.

أ ش أ 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا