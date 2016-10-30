أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نيس يتغلب على نانت برباعية ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

Google+ Print
نيس يتغلب على نانت برباعية ويعزز صدارته للدوري الفرنسي نيس يتغلب على نانت برباعية ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

ماريو بالوتيلي

أكد فريق نيس انفراده بصدارة الدوري الفرنسي بعدما تغلب، اليوم الأحد، على ضيفه نانت بملعب “أليانز ريفييرا” بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق ويلان سيبريان في الدقيقة 9، قبل أن يسجل الإيطالي ماريو بالوتيلي الهدف الثاني في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين لصالح نيس.

ومع بداية الشوط الثاني، قلص إيميليانو سالا الفارق مسجلًا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 47، ثم تكفل ألاسان بليا بزيادة الفارق لأصحاب الأرض من جديد في الدقيقة 60، قبل أن يعود سيبريان لزيارة الشباك من جديد واختتام رباعية نيس في الدقيقة 65 من أحداث اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع نيس رصيده للنقطة رقم 29 من 11 مباراة وذلك لأول مرة فى تاريخه، ليعتلي صدارة الدور الفرنسى، وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه، موناكو وباريس سان جيرمان على الترتيب.

بينما تجمد رصيد نانت عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر من أصل 20، وتختتم منافسات الجولة اليوم بمباراتي رين مع ميتز على ملعب روت دو لوريان، وأولمبيك مارسيليا مع بوردو على ملعب فيلودروم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا