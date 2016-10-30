نيس يتغلب على نانت برباعية ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

أكد فريق نيس انفراده بصدارة الدوري الفرنسي بعدما تغلب، اليوم الأحد، على ضيفه نانت بملعب “أليانز ريفييرا” بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق ويلان سيبريان في الدقيقة 9، قبل أن يسجل الإيطالي ماريو بالوتيلي الهدف الثاني في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين لصالح نيس.

ومع بداية الشوط الثاني، قلص إيميليانو سالا الفارق مسجلًا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 47، ثم تكفل ألاسان بليا بزيادة الفارق لأصحاب الأرض من جديد في الدقيقة 60، قبل أن يعود سيبريان لزيارة الشباك من جديد واختتام رباعية نيس في الدقيقة 65 من أحداث اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع نيس رصيده للنقطة رقم 29 من 11 مباراة وذلك لأول مرة فى تاريخه، ليعتلي صدارة الدور الفرنسى، وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه، موناكو وباريس سان جيرمان على الترتيب.

بينما تجمد رصيد نانت عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر من أصل 20، وتختتم منافسات الجولة اليوم بمباراتي رين مع ميتز على ملعب روت دو لوريان، وأولمبيك مارسيليا مع بوردو على ملعب فيلودروم.