«دي ميستورا» يعبر عن صدمته إثر قصف أحياء حلب

عبر المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي ميستورا، عن صدمته من قصف المعارضة الصاروخي لأحياء حلب الغربية.

اكد دي ميستورا اليوم الأحد، إن لديه معلومات موثوقة أن عددًا كبيرًا من الأطفال قتل نتيجة القصف.

وحذر المبعوث الأممي إلى سوريا الذين يقاتلون من أجل فك الحصار عن الجزء الشرقي من حلب أن لا شيئا يبرر هذا القصف العشوائي وبهذه الشدة لأحياء المدنية، مشيرًا إلى أن هذا يمكن أن يعتبر جرائم حرب.

وكان القصف قد استمر من جانب المعارضة السورية على مناطق سيطرة القوات الحكومية في حلب، وذلك في إطار هجوم جديد بدأه مسلحو المعارضة الجمعة.

واتهمت وسائل الإعلام الحكومية السورية المعارضة باستخدام قذائف تحوي غازات سامة، وهي التهمة التي وجهتها المعارضة بدورها للجيش.

وهذه هي المرة الأولى خلال شهرين التي يحاول فيها مسلحو المعارضة كسر الحصار عن المناطق التي يسيطرون عليها في الجزء الشرقي من حلب.

أ ش أ