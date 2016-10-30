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الرئيس السنغافوري يصل القاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات مع الرئيس السيسي

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الرئيس السنغافوري يصل القاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات مع الرئيس السيسي الرئيس السنغافوري يصل القاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات مع الرئيس السيسي

الرئيس السنغافوري «توني تان»

وصل مطار القاهرة الدولي، الرئيس السنغافوري «توني تان»، في زيارة لمصر تستغرق يومين، وذلك لإجراء مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح ، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى للرئيس السنغافوري لمصر منذ 20 عامًا، وتأتي ضمن الاحتفال بمرور 50 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن المقرر أن يوقع الجانبين اتفاقيات ثنائية خلال الزيارة، ستركز على التعليم الفني والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحوكمة الإلكترونية والموانئ وتحلية المياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات .

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