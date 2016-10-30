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قائد شيعى عراقي: معركة الموصل "ليست نزهة"

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قائد شيعى عراقي: معركة الموصل "ليست نزهة" قائد شيعى عراقي: معركة الموصل "ليست نزهة"

> (رويترز)

قال هادى العامرى قائد منظمة بدر أقوى مجموعة من قوات الحشد الشعبى العراقى المشاركة فى معارك تحرير الموصل: "هناك تعاون بين الأجهزة الأمنية سواء كان فى الجيش والشرطة والحشد ومكافحة الإرهاب وأبناء العشائر."

 

وقال العامرى متحدثا من قرية عين ناصر فى أراض شبه قاحلة على الضفة الغربية لنهر دجلة إن محاربة مقاتلى تنظيم داعش، المتحصنين فى الموصل والذين شنوا بالفعل موجة هجمات انتحارية بسيارات ملغومة وزرعوا قنابل على الطرق ونشروا القناصة لتعطيل تقدم القوات قد تكون طويلة ودموية.

 

وأضاف العامرى الذى كان يرتدى زى تمويه ويلف وجهه بوشاح أبيض لحمايته من الرياح والرمال "أن معركة الموصل ليست نزهة.. تحتاج إلى زمن تحتاج إلى دقة تحتاج نفس طويل."


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