تأجيل دعوى إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة لـ 27 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء تأجيل الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات إتحاد كرة القدم التى تم اجراؤها فى ٣٠ أغسطس ٢٠١٦، لجلسة ٢٧ نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٢٦٨٥ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، وآخرين، وذكرت الدعوى، أن اللجنة الانتخابية لم تنفذ حكم إدراجه في كشوف الانتخابات، بالإضافة إلى أن كشوف المرشحين لا تمثل الحقيقة لمخالفتها لأحكام القضاء، حيث يوجد بها حازم الهوارى الذى ينافسه على عضوية مجلس الإدارة على الرغم من صدور حكم قضائى باستبعاده.