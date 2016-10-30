القبض على "أردنى" يصور محكمة زينهم بكاميرا قلم ويرصد سيارات القضاة

ألقى حرس محكمة زينهم القبض على شخص أردنى الجنسية أثناء تصويره النيابات والقضاة بقلم به كاميرا وتم إحالته إلى نيابة أمن الدولة التى تباشر التحقيق معه.

بدأت تفاصيل الواقعة عصر اليوم الأحد عندما اشتبه رجال مباحث محكمة زينهم بمنطقة السيدة زينب فى شخص يرتدى بنطال وقميص واضعا قلم فى قميصه وبأستيقافه وسؤاله عن هويته ارتبك فتم تفتيشه وعثر معه على قلم تبين أنه كاميرا يستخدمها فى التصوير.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أردنى الجنسية، وبتفريغ الكاميرا الملحقة بالقلم تبين أنه التقط صورا ومقاطع فيديو لمداخل ومخارج المحكمة وأعضاء النيابة العامة وسيارتهم وجراج المحكمة، فتم القبض عليه وترحيله إلى نيابة أمن الدولة التى تباشر التحقيق معه.