الشرطة التركية تعتقل 6 أشخاص مشتبه في انتمائهم لـ«داعش»

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الأحد، ستة أشخاص خلال عملية أمنية ضد تنظيم داعش في ولاية أضنة، جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، التي تديرها الدولة عن مصادر أمنية، لم تسمها، قولها إن المعتقلين “يشتبه في انتمائهم للتنظيم الإرهابي أو الترويج له”.

وأضاف التقرير أنه تم نقل المشتبه بهم إلى مديرية أمن أضنة، عقب إخضاعهم لفحوصات طبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يبين التقرير جنسية المقبوض عليهم وما إذا كانوا أجانب أم مواطنين أتراك.

ومؤخرًا، أعلنت تركيا عن اعتقال عدد كبير من المشتبه فيهم بينهم أجانب، في عمليات أمنية بمختلف أنحاء البلاد، بتهمة الانتماء لـ«داعش».