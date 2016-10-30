أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«شيما هلالي» تغني لأول مرة على مسرح دار الأوبرا المصرية

Google+ Print
«شيما هلالي» تغني لأول مرة على مسرح دار الأوبرا المصرية «شيما هلالي» تغني لأول مرة على مسرح دار الأوبرا المصرية

شيما هلالى

تشارك المطربة التونسية، شيما هلالي، لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية الخامس والعشرين بدار الأوبرا المصرية والذي يبدأ فى 31 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر بمشاركة نخبة من نجوم الغناء فى والوطن العربي.

أعربت شيما، عن سعادتها لاختيارها للغناء على أعرق المسارح العربية بدار الاوبرا المصرية في الحفل الذي ستقوم بإحيائه يوم 3 نوفمبر 2016 ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، وسوف تغني بالحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي غناتها من ألحان الملحن الكبير طلال مثل “إحساسي” وغيرها من الأغاني باللهجة المصرية مثل “إمتي نسيتك”، والتي حصلت على جائزة أفضل أغنية فى عام 2014 كما ستغنى لكبار المطربات مثل وردة ونجاة الصغير.

يذكر أن شيما، طرحت هذا العام ألبومها الثاني بعنوان “شيما هلالي 2016″ وهو من إنتاج وتوزيع شركة “روتانا”، وضم الألبوم 6 أغان متنوعة بين اللهجة الخليجية واللبنانية والمصرية، ويعد هذا الألبوم هو الثاني في مشوار شيما بعد ألبومها الأول “ولايهمك” والذي حقق نجاحا كبيرا وحصلت شيما فيه على جائزة “الميما ميوزيك أورد” كأفضل مطربة شابة لعام 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية