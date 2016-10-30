«شيما هلالي» تغني لأول مرة على مسرح دار الأوبرا المصرية

تشارك المطربة التونسية، شيما هلالي، لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية الخامس والعشرين بدار الأوبرا المصرية والذي يبدأ فى 31 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر بمشاركة نخبة من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربي.

أعربت شيما، عن سعادتها لاختيارها للغناء على أعرق المسارح العربية بدار الاوبرا المصرية في الحفل الذي ستقوم بإحيائه يوم 3 نوفمبر 2016 ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، وسوف تغني بالحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي غناتها من ألحان الملحن الكبير طلال مثل “إحساسي” وغيرها من الأغاني باللهجة المصرية مثل “إمتي نسيتك”، والتي حصلت على جائزة أفضل أغنية فى عام 2014 كما ستغنى لكبار المطربات مثل وردة ونجاة الصغير.

يذكر أن شيما، طرحت هذا العام ألبومها الثاني بعنوان “شيما هلالي 2016″ وهو من إنتاج وتوزيع شركة “روتانا”، وضم الألبوم 6 أغان متنوعة بين اللهجة الخليجية واللبنانية والمصرية، ويعد هذا الألبوم هو الثاني في مشوار شيما بعد ألبومها الأول “ولايهمك” والذي حقق نجاحا كبيرا وحصلت شيما فيه على جائزة “الميما ميوزيك أورد” كأفضل مطربة شابة لعام 2014.