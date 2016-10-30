أوغلو يبحث مع كيرى طلب واشنطن إجلاء عائلات موظفي قنصليتها من إسطنبول

أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكى جون كيرى للاستفسار عن طلب واشنطن من عائلات موظفى قنصليتها فى إسطنبول مغادرة البلاد. ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) الإخبارية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أمرت أمس السبت عائلات موظفى قنصليتها فى اسطنبول بمغادرة تركيا، محذرة من “مجموعات متطرفة” تسعى إلى استهداف مواطنين أمريكيين.

يشار إلى أن هذا التحذير هو الثانى من نوعه التى تعممه الخارجية الأمريكية على مواطنيها فى تركيا فى غضون أسبوع واحد، ما يعكس مخاوف واشنطن إزاء “تزايد تهديدات الجماعات الإرهابية”. وكانت الخارجية الأمريكية قد نصحت رعاياها -الاثنين الماضي- بالتفكير جيدا قبل السفر إلى تركيا، “نظرا إلى الظروف الحالية”. وجاء فى التحذيرين اللذين أصدرتهما السفارة أن “السياح الأمريكيين والأجانب مستهدفون بشكل واضح من جانب المنظمات الإرهابية الدولية والمحلية الموجودة فى تركيا”.

أ ش أ