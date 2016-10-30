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طورائ بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال الرئيس السنغافوري

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طورائ بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال الرئيس السنغافوري طورائ بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال الرئيس السنغافوري

أرشيفية

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي إستراحة رئاسية الجمهورية لاستقبال الرئيس السنغافوري “تونى تان” ، والذي يبدأ زيارة للقاهرة مساء اليوم الأحد لبحث سبل التعاون المشترك مع الرئيس .

انتظمت الخدمات التأمينية بمحيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة، وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.

يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، مباحثات مع نظيره السنغافوري حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، خاصة أنها تعد الأولى من نوعها لرئيس سنغافورى لمصر منذ 20 عاما.

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