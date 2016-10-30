أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«لافروف» يبحث في أثينا تطورات الشرق الأوسط .. الأربعاء المقبل

Google+ Print
«لافروف» يبحث في أثينا تطورات الشرق الأوسط .. الأربعاء المقبل «لافروف» يبحث في أثينا تطورات الشرق الأوسط .. الأربعاء المقبل

سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي

يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الأربعاء القادم، أثينا في إطار التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، وفق ما أعلنت الخارجية اليونانية اليوم الأحد.

وسيلتقي لافروف الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الوزراء الكسيس تسيبراس ونظيره نيكوس كوتزياس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وهذه الزيارة هي الأولى للوزير الروسي منذ ثلاثة أعوام، وتأتي على وقع توتر بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من جهة أخرى جراء مشاركة موسكو في النزاع السوري.

ويعتزم الجانب اليوناني تكرار تمسكه بالحوار مع روسيا التي تعتبرها أثينا طرفًا أساسيًا في بلورة الأمن الأوروبي، وفق ما قال مصدر في الخارجية اليونانية.

وأضاف المصدر أن زيارة لافروف تندرج في إطار التعاون الثنائي الذي تخللته في مايو الفائت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأثينا.

وسيبحث لافروف مع المسؤولين اليونانيين خصوصًا التطورات في الشرق الأوسط وإمكان التوصل إلى تسوية للمشكلة القبرصية إضافة إلى التعاون على صعيد الطاقة.

ووصف مصدر في هيئة الأركان الزيارة بأنها “بروتوكولية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا