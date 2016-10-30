«لافروف» يبحث في أثينا تطورات الشرق الأوسط .. الأربعاء المقبل

يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الأربعاء القادم، أثينا في إطار التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، وفق ما أعلنت الخارجية اليونانية اليوم الأحد.

وسيلتقي لافروف الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الوزراء الكسيس تسيبراس ونظيره نيكوس كوتزياس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وهذه الزيارة هي الأولى للوزير الروسي منذ ثلاثة أعوام، وتأتي على وقع توتر بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من جهة أخرى جراء مشاركة موسكو في النزاع السوري.

ويعتزم الجانب اليوناني تكرار تمسكه بالحوار مع روسيا التي تعتبرها أثينا طرفًا أساسيًا في بلورة الأمن الأوروبي، وفق ما قال مصدر في الخارجية اليونانية.

وأضاف المصدر أن زيارة لافروف تندرج في إطار التعاون الثنائي الذي تخللته في مايو الفائت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأثينا.

وسيبحث لافروف مع المسؤولين اليونانيين خصوصًا التطورات في الشرق الأوسط وإمكان التوصل إلى تسوية للمشكلة القبرصية إضافة إلى التعاون على صعيد الطاقة.

ووصف مصدر في هيئة الأركان الزيارة بأنها “بروتوكولية”.