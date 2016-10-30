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غدًا.. محاكمة 28 متهمًا بقضية «خلية دمياط الإرهابية»

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غدًا.. محاكمة 28 متهمًا بقضية «خلية دمياط الإرهابية» غدًا.. محاكمة 28 متهمًا بقضية «خلية دمياط الإرهابية»

أرشيفية

تنظر غدًا، الإثنين، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، محاكمة 28 متهمًا، بقضية «خلية دمياط الإرهابية».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وجهت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، إلى جانب استحلال الكنائس واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة وتصنيع المفرقعات اللازمة لذلك.

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