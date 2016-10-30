أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

القبض على 3 عناصر إرهابية في الجزائر

Google+ Print
القبض على 3 عناصر إرهابية في الجزائر القبض على 3 عناصر إرهابية في الجزائر

الجيش الجزائري

ألقت وحدة تابعة للجيش الوطنى الشعبى الجزائري، القبض على ثلاثة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية، فيما كشفت مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوى على معدات وبنادق وقذائف بولاية بومرداس شمالى البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطنى -فى بيان لها اليوم اليوم الأحد، أنه “فى إطار مكافحة الإرهاب، اعتقلت وحدة للجيش الوطنى الشعبى ثلاثة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية ببومرداس، فيما كشفت مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوى على أربع بنادق صيد وثلاث قذائف وثلاث قنابل تقليدية الصنع و2434 طلقة من مختلف العيارات و15 كيلوجرامًا من المتفجرات ومعدات تفجير”.

وأوضح البيان أنه فى إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت عناصر حرس الحدود والدرك الوطنى بتلمسان وتيارت شمالى البلاد كميات من العقاقير فيما تم توقيف تاجرى مخدرات.

كما ضبطت وحدة تابعة للجيش الوطنى الشعبى وعناصر الدرك الوطنى بكل من جليزان وتلمسان غرب البلاد “21″ مهاجرًا غير شرعي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا