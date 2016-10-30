القبض على 3 عناصر إرهابية في الجزائر

ألقت وحدة تابعة للجيش الوطنى الشعبى الجزائري، القبض على ثلاثة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية، فيما كشفت مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوى على معدات وبنادق وقذائف بولاية بومرداس شمالى البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطنى -فى بيان لها اليوم اليوم الأحد، أنه “فى إطار مكافحة الإرهاب، اعتقلت وحدة للجيش الوطنى الشعبى ثلاثة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية ببومرداس، فيما كشفت مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوى على أربع بنادق صيد وثلاث قذائف وثلاث قنابل تقليدية الصنع و2434 طلقة من مختلف العيارات و15 كيلوجرامًا من المتفجرات ومعدات تفجير”.

وأوضح البيان أنه فى إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت عناصر حرس الحدود والدرك الوطنى بتلمسان وتيارت شمالى البلاد كميات من العقاقير فيما تم توقيف تاجرى مخدرات.

كما ضبطت وحدة تابعة للجيش الوطنى الشعبى وعناصر الدرك الوطنى بكل من جليزان وتلمسان غرب البلاد “21″ مهاجرًا غير شرعي.

أ ش أ