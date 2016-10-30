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مصدر أمني: المحامون المضربون لم يمنعوا رئيس محكمة طوخ من مزاولة عمله

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مصدر أمني: المحامون المضربون لم يمنعوا رئيس محكمة طوخ من مزاولة عمله مصدر أمني: المحامون المضربون لم يمنعوا رئيس محكمة طوخ من مزاولة عمله

>القليوبية – محمد قاسم

 

قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية أن المحامين المضربين عن العمل فى طوخ لم يمنعوا رئيس المحكمة من صعود المنصة لنظر القضايا اعتراضاً على قرار باستمرار حبس زميل لهم يدعى أشرف سويلم وتأجيل نظر قضيته أسبوعاً في جنحة ضرب أمين شرطة.

 

 

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"اليوم السابع " أن المحامين أعلنوا الإضراب عن العمل ومقاطعة الجلسات اعتراضاً على قرار محكمة الجنح أمس.

 

 وأكد عدد من المحامين المضربين أنهم بدأوا اضرابهم عن العمل اليوم في محاكم شمال القليوبية، معللين ذلك بأن التهمة الموجهة لزميلهم من النيابة العامة جنحة ضرب والمتعارف عليه أن يتم إخلاء سبيل المتهم بكفالة أو بضمان محل إقامته ، لكنهم فوجئوا بنزول زميلهم جلسة محاكمة عاجلة وصدور قرار باستمرار حبسه وتأجيل القضية.

 

 

 


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