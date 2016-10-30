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علي عبد العال: وفد برلماني يشارك في إحياء ذكرى سقوط الطائرة الروسية

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علي عبد العال: وفد برلماني يشارك في إحياء ذكرى سقوط الطائرة الروسية علي عبد العال: وفد برلماني يشارك في إحياء ذكرى سقوط الطائرة الروسية

الدكتور علي عبدالعال- رئيس مجلس النواب

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن المجلس يشارك بوفد برلماني اليوم وغدا فى مراسم إحياء ذكرى سقوط الطائرة الروسية كما يشارك في القداس المقام بهذه المناسبة بمدينة شرم الشيخ.

وأشار عبد العال خلال الجلسة التي عقدت اليوم الى ان الوفد برئاسة السيد الشريف وكيل مجلس النواب وعدد من نواب محافظة جنوب سيناء إلى جانب سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى.

وأعرب رئيس المجلس عن خالص مواساته لأسر ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة بمناسبة مرور عام على هذا الحادث مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الروسية.

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