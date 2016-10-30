20 نوفمبر.. النادي الأهلي يعلن تفاصيل الدخول للمباريات

قال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اللواء شيرين شمس، “إن إدارة النادي ستعلن كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بنظام حضور مباريات واستبدال نظام الكشوف بنظام بطاقات التصريح الشخصي في مؤتمر صحفي يعقد يوم 20 نوفمبر المقبل”.

وأضاف شمس – في تصريح لموقع النادى اليوم الأحد – إن المؤتمر سيستعرض النظام الجديد لدخول المباريات سواء لمجلس الإدارة أو الإدارات التنفيذية بالنادي والمصرح لها حضور المباريات وكذلك السادة الصحفيين والإعلاميين والقنوات الفضائية والشركات الراعية وكل من له علاقة بحضور المباريات بالتنسيق مع إدارة المباريات بالنادي الأهلي.

وأوضح أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر اتخذ كافة الإجراءات لإنشاء أكبر قاعدة بيانات تستوعب جمهور النادي الأهلي، تمهيدًا لإصدار بطاقة جمهور النادي الأهلي المؤمنة، والتي تم الإعلان عنها من قبل بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية واتحاد الكرة.

أ ش أ