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استمرار غلق بعض محطات المياه بخمس مراكز في بني سويف لزيادة نسبة «العكارة»

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استمرار غلق بعض محطات المياه بخمس مراكز في بني سويف لزيادة نسبة «العكارة» استمرار غلق بعض محطات المياه بخمس مراكز في بني سويف لزيادة نسبة «العكارة»

أرشيفية

المراسل : محمد شعبان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف اليوم الأحد، استمرارغلق عدد من المحطات بمراكز «بني سويف، ببا، ناصر، الواسطى، الفشن»، وذلك نظرًا لارتفاع نسبة العكارة بالمجرى المائي لنهر النيل، بسبب تدفق مياه السيول نتيجة وصول موجة قادمة من مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وأوضحت شركة مياه الشرب في بيان لها استمرار غلق هذه المحطات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، ولضمان إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات.

وأضافت أن نسب العكارة بالمجرى المائي لنهر النيل بلغت 850 وحدة بمركز الفشن، و960 بمركز ببا، و296 بناصر، و760 ببني سويف، و350 بالواسطى، في حين لم يتأثر مركزا سمسطا وأهناسيا بنسبة العكارة.

وتم الدفع بسيارات المياه للمراكز المتضررة من توقف محطات مياه الشرب بها بشكل مؤقت لحين انخفاض نسبة العكارة ووصلها للنسبة التي تستطيع محطات التنقية للتعامل معها والتي لا تتجاوز 12 وحدة.

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