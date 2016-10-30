ضبط راكب قادم من تايلاند ومعه 290 ألف جنيه بـ «مطار‎ القاهرة»

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأحد، من ضبط راكب مصري قادمًا من تايلاند عن طريق الدوحة، حاول تهريب 290 ألف جنيه، مخالفًا قانون انتقال النقد بصحبة الركاب، والذي يسمح للراكب بإصطحاب 5 آلاف جنيه فقط.

كما قال سامي عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، انه أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة، أشتبه رجال الجمارك في أحد الركاب المصريين، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها علي مبلغ 290 ألف جنيه، حيث تم ضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية معه.