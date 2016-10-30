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«أمن الدولة» الأردنية تستمع لـ4 شهود بقضية مقتل الكاتب «حتر»

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«أمن الدولة» الأردنية تستمع لـ4 شهود بقضية مقتل الكاتب «حتر» «أمن الدولة» الأردنية تستمع لـ4 شهود بقضية مقتل الكاتب «حتر»

محكمة أمن الدولة الأردنية _ أرشيفية

استمعت محكمة أمن الدولة الأردنية ،اليوم الأحد، إلى أربعة من شهود النيابة العامة بقضية مقتل الكاتب ناهض حتر وقررت رفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وقُتل حتر في 25‏ نوفمبر الماضي فيما ألقي القبض على قاتله مباشرة ، حيث أنهى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية التحقيق مع القاتل في الثامن من الشهر الجاري وأحال ملف القضية للمحكمة.

ووجه مدعي عام المحكمة لقاتل حتر تهم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان والقيام بأعمال من شأنها إثارة الفتنة خلافا لأحكام مواد من قانون منع الإرهاب والقتل العمد خلافا لأحكام مادة من قانون العقوبات ، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام مادة من قانون الاسلحة النارية.

كما وجه للمتهم الثاني الذي باع السلاح للقاتل وللمتهم الثالث الذي سهل للقاتل شراء السلاح تهمة التدخل في القيام بعمل إرهابي باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان خلافا لأحكام مواد من قانون منع الإرهاب.

أ.ش.أ

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