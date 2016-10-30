الاتحاد العربي لكرة القدم : سحب قرعة الأدوار التمهيدية فى بطولة الأندية العربية

أعلن الاتحاد العربى لكرة القدم، اليوم الأحد، تفاصيل بطولة الأندية العربية لموسم 2016-2017، والتى تشهد مشاركة 23 فريق من 22 دولة عربية.

وشهدت العاصمة الأردنية “عمان” اليوم الأحد، سحب قرعة الأدوار التمهيدية لهذه البطولة التى تؤهل ثلاثة فرق للنهائيات، التى ستقام فى ضيافة الأهلي المصرى خلال الفترة الممتدة من 21 يوليو إلى 5 أغسطس المقبلين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان الاتحاد العربى أعلن فى وقت سابق عن تأهل فرق النصر والهلال من السعودية، الأهلى والزمالك من مصر، الترجى التونسى، نصر حسين داي الجزائرى، الفتح المغربى، والفيصلى الأردنى.

وبحسب قرعة الأدوار التمهيدية التى سحبت الأحد، يلتقى الرفاع البحريني مع العهد اللبنانى يومى 7 و14 ديسمبر المقبل، والفائز منهما يتأهل لملاقاة شباب الخليل الفلسطينى ذهابًا وإيابًا، فيما ينتظر فنجاء العمانى المتأهل من شباب الخليل مع الفائز من الرفاع والعهد.

ويلتقى الجيش السوري مع نفط الوسط العراقي في مباراتين على أن يتأهل الفائز إلى النهائيات مباشرة، وعلى المستوى الإفريقى يلتقى أساس تلكوم من جيبوتي والمريخ السودانى ذهابًا وإيابًا يومى 5 و12 يناير المقبل، على أن يتأهل الفائز بينهما لملاقاة تفرغ زينه الموريتانى.

وكان ممثل جيبوتى اساس تلكوم تأهل لملاقاة المريخ السودانى بعد فوزه بتصفية ثلاثية استضافها بمشاركة دى كادها الصومالي وفول كانو من جزر القمر متعادلاً فى المباراتين.

وأعلن محمد روراوه نائب رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم الأحد من العاصمة الأردنية عمان، عن ارتفاع قيمة الجائزة المالية لبطل الأندية العربية إلى 2.5 مليون دولار مقابل 600 ألف دولار للوصيف و400 ألف دولار مناصفة بين فريقى المركز الثالث و10 آلاف دولار للفرق المغادرة من الدور الأول.