انقلاب سيارة مساعد وزير الداخلية لأمن الصعيد بطريق "قنا - سفاجا"

تعرض اللواء عمر ناصر مساعد وزير الداخلية لأمن الصعيد، وخالد فرغلى مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، اليوم الأحد، لحادث انقلاب سيارته بالكيلو 50 بطريق قنا سفاجا، وتم نقلهما للمستشفى، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وأفاد مصدر أمنى، أن الحالة الصحية للواء عمر ناصر مساعد وزير الداخلية لأمن الصعيد، واللواء خالد فرغلى مدير مصلحة الأمن العام لقطاع الجنوب، بحالة جيدة، وأن حادث انقلاب سيارته بالكيلو 50 بطرق قنا سفاجا، أسفر عن إصابتهما بعدة كدمات وسحجات نتيجة، وتحطم بعد أجزاء السيارة نتيجة الحادث.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما الصحية، وكشفت المعاينة أن أسباب الحادث، هو انزلاق سيارتهما بالرمال، ما أدى إلى انفجار الإطار الخلفى للسيارة.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من العميد عصام جلال مأمور مركز شرطة قنا، يفيد بانفجار الإطار الخلفى لسيارة مساعد الوزير لقطاع الجنوب.