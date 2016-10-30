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غدًا.. افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ25 بدار الأوبرا

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غدًا.. افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ25 بدار الأوبرا غدًا.. افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ25 بدار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية

تنظم وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية يوم الاثنين 31 أكتوبر الجاري، تحت رعاية حلمي النمنم وزير الثقافة.

وتقيم دار الأوبرا المصرية، حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ25 وذلك بالمسرح الكبير الساعة 8 مساء، إلى جانب حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بمسرح سيد درويش الساعة 8 مساء.

ويقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا لفرقة التنورة التراثية الساعة السابعة والنصف مساء بوكالة الغوري، بالإضافة لحفل موسيقى للفنان طارق الأزهري الساعة 8 مساء ببيت العود العربي «بيت الهواري».

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