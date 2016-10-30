الطيران العراقي يقتل 15 إرهابيًا بالقائم

قصف الطيران العراقي، اليوم الأحد، مواقع لتنظيم “داعش” في محافظة الأنبار مما أسفر عن مقتل 15 إرهابيا، فيما تمكنت قوات “البيشمركة” الكردية من السيطرة على قريتين جديدتين في ناحية”بعشيقة” شمال شرقي الموصل.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن طائرات القوة الجوية من طراز “سوخوي 25″ قصفت، بناءً على معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، موقعًا لمضادات الطيران لتنظيم داعش وقتلت 15 إرهابيًا ودمرت الأسلحة وموقعا كبير لتفخيخ وتصفيح السيارات في منطقة الكرابلة بقضاء القائم غربي العراق قرب الحدود مع سوريا.

وأغار طيران الجيش العراقي على منطقة “الزركة” بالموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، ودمر سياتين تحملان مسلحين وقتل من كانوا على متنهما، إضافة إلى صهريج لنقل الوقود في المنطقة، كما قامت الطائرات بعملية استطلاع وتمشيط لناحية “الشورة” المحررة جنوب الموصل.

كما دمر طيران التحالف الدولي مخزن أسلحة وعتاد عسكري لتنظيم داعش قرب الموصل في منطقة حاوي الكنيسة غربي الموصل.

وبالمحور الشمالي لعمليات تحرير الموصل، سيطرت قوات “البيشمركة” الكردية اليوم على قريتي “كانونة” و”روجبيان” في ناحية بعشيقة، وشرع عناصر السلاح الهندسي في تطهير القريتين من العبوات الناسفة.

أ ش أ