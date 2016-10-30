أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الطيران العراقي يقتل 15 إرهابيًا بالقائم

Google+ Print
الطيران العراقي يقتل 15 إرهابيًا بالقائم الطيران العراقي يقتل 15 إرهابيًا بالقائم

الطيران العراقي _ أرشيفية

قصف الطيران العراقي، اليوم الأحد، مواقع لتنظيم “داعش” في محافظة الأنبار مما أسفر عن مقتل 15 إرهابيا، فيما تمكنت قوات “البيشمركة” الكردية من السيطرة على قريتين جديدتين في ناحية”بعشيقة” شمال شرقي الموصل.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن طائرات القوة الجوية من طراز “سوخوي 25″ قصفت، بناءً على معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، موقعًا لمضادات الطيران لتنظيم داعش وقتلت 15 إرهابيًا ودمرت الأسلحة وموقعا كبير لتفخيخ وتصفيح السيارات في منطقة الكرابلة بقضاء القائم غربي العراق قرب الحدود مع سوريا.

وأغار طيران الجيش العراقي على منطقة “الزركة” بالموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، ودمر سياتين تحملان مسلحين وقتل من كانوا على متنهما، إضافة إلى صهريج لنقل الوقود في المنطقة، كما قامت الطائرات بعملية استطلاع وتمشيط لناحية “الشورة” المحررة جنوب الموصل.

كما دمر طيران التحالف الدولي مخزن أسلحة وعتاد عسكري لتنظيم داعش قرب الموصل في منطقة حاوي الكنيسة غربي الموصل.

وبالمحور الشمالي لعمليات تحرير الموصل، سيطرت قوات “البيشمركة” الكردية اليوم على قريتي “كانونة” و”روجبيان” في ناحية بعشيقة، وشرع عناصر السلاح الهندسي في تطهير القريتين من العبوات الناسفة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا