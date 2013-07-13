أطباق شهية لابنك الصائم

قد تحتارين بانتقاء الوصفات الرمضانية التي تمد جسم طفلك بالبروتينات والفيتامينات المناسبة، نقدم لك مجموعة من الأطباق التي سيقبل عليها طفلك الصائم بالتأكيد.

شوربة كريمة الدجاج

الكميَّة: تكفي لثلاثة أطفال

مدة التحضير: 20 دقيقة

المقادير:

- 200 غرام صدر دجاج، 200 ملليتر حليب، 200 ملليتر كريمة طازجة، 200 ملليتر ماء - 30 غرامًا من الجزر، 20 غرامًا من الكرفس، مكعب ماجي، رشة ملح، رشة بهار أبيض، 40 غرامًا من الزبد، 20 غرامًا من الثوم، 20 غرامًا من الزنجبيل، 20 غرامًا من نشاء الذرة.

طريقة التحضير:

- تقطع صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة، ويقطع الجزر والكرفس ثم تشوح مع الزبد لمدة 3 دقائق، تضاف مكعبات الدجاج ويقلى جيدًا حتى يستوي، يضاف الحليب والكريمة الطازجة والماء ومكعب ماجي، وتترك على نار هادئة حتى تغلي. يضاف نشاء الذرة بعد تقليبه في ربع كوب ماء ويقلب جيدًا حتى يشتد، ثم يضاف الملح والبهار، ثم يقلى الثوم المفروم والزنجبيل ويضاف إليه قليل من الماء حتى الغليان، ثم تصفى فوق الشوربة؛ لتضيف إليها طعمًا مميزًا.

سيزرسالات

مدة التحضير: 20 دقيقة

الكمية: تكفي لطفلين

المقادير:

300 غرام خس م أميركي، 30 غرامًا من جبن البارميزان، شريحتا خبز توست طري، تقطعان إلى مكعبات وتحمصان في الفرن.

مقادير صوص السيزر: 50 غرامًا من المايونيز، 10 ملليترات وارشيستر صوص.

5 ملليترات زيت زيتون.

طريقة التحضير:

يقطع الخس المدور، ويضاف إليه صوص السيزر، الذي تضرب جميع مقاديره بالخلاط، ويقلب جيدًا، ثم يوضع في طبق التقديم، وعلى الوجه يوضع خبز التوست ويرش بالجبن البارميزان.

إسكلوب بانيه

مدة التحضير: 30 دقيقة

الكمية: تكفي لطفلين

المقادير:

- 300 غرام صدور دجاج، 80 غرامًا من الطحين، بيضة، 80 غرامًا من البقسماط، 20 غرامًا من الجزر، 20 غرامًا من الكوسى، 20 غرام من البروكلي. 30 غرامًا من الزبد، 80 غرامًا من البطاطس المقلية، فلفل أحمر «حلو»، فلفل أصفر «حلو»، ملح، بهار أبيض، خردل.

طريقة التحضير:

- يقطع صدر الدجاج إلى نصفين ويتبل بالملح والبهار الأبيض، والخردل ثم يحضر بالترتيب (طحين، بيض، بقسماط)، ثم يقلى بالزيت حتى النضج ويأخذ اللون الذهبي، يقدم معه الخضار السوتيه المشوحة في الزبد ويقدم مع البطاطس المقلية.

كريم بروليه

مدة التحضير: 60 دقيقة

الكمية: تكفي لستة أطفال

المقادير:

- لتر كريمة طازجة، - 15 (صفار فقط). 200 غرام سكر. 100 غرام سكر أسمر.

رشة فانيليا.

طريقة التحضير:

- يخفق صفار البيض مع السكر حتى يذوب، ثم تضاف الكريمة الطازجة ورشة الفانيليا، وتمزج جيدًا ثم توضع في قوالب، وتخبز بالفرن لمدة 40 دقيقة على درجة حرارة 150 درجة، ثم توضع جانبًا حتى تبرد. يضاف السكر الأسمر على الوجه ويحمر حتى يأخذ لون الكراميل.

عصير الليمون بالنعناع

مدة التحضير: 5 دقائق

الكمية: تكفي لطفل واحد

المقادير:

- 180 ملليترًا من الماء، ملعقة طعام سكر، 30 ملليترًا من عصير الليمون، 5 ورقات نعناع أخضر، 5 حبات من مكعبات الثلج.

طريقة التحضير:

- يوضع الماء والسكر في الخلاط ثم يضاف إليهما الثلج والحامض والنعناع وتخلط جيدًا؛ حتى يمتزج الثلج مع الماء والحامض ويقدم.