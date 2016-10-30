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رئيس جمارك مطار القاهرة ينفي تواجد مأمور إخوانى يدعو لتظاهرات 11 نوفمبر

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رئيس جمارك مطار القاهرة ينفي تواجد مأمور إخوانى يدعو لتظاهرات 11 نوفمبر رئيس جمارك مطار القاهرة ينفي تواجد مأمور إخوانى يدعو لتظاهرات 11 نوفمبر

مطار القاهرة الدولي

نفى سامي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي ، ما نشر على بعض المواقع ، حول وجود مأمور جمرك ينتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي ، يثير الفتنة بين رجال الشرطة والجمارك،  وذلك قبل أيام من دعوات التنظيم للتظاهر والاحتجاج في 11 نوفمبر المقبل.

وقال عبدالرحمن في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن ما نشر على هذه المواقع عار تمامًا عن الصحة ، وأنه لا يوجد مأمور جمرك يحث رجال الجمارك على التشاجر مع الشرطة، وعدم الرضوخ لتعليمات التفتيش فور دخولهم صالات المطار لاستلام عملهم.

واختتم عبدالرحمن قائلًا إنه لا يوجد أي مأمور جمرك ينتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي داخل منظمة الجمارك بمطار القاهرة.

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أونا

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