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حظك اليوم برج العذراء الأحد 30-10- 2016

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 30-10- 2016 حظك اليوم برج العذراء الأحد 30-10- 2016

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من الأبراج الذكية التى تحاول دائماً الوصول إلى مناصب عملاقة فى عملها، لذلك عادةً ما تأتى على حالتها الصحية، لذلك يجب أن يكونوا حذرين للغاية حتى لا يقعوا فى مشاكل هم فى غنى عنها.

 

على الصعيد المهنى

تضيع وقتاً طويلاً فى أمور غير مفيدة على الإطلاق، وتعطلك عن أداء مهامك التى تؤجلها فتتراكم عليك وتتكاسل عن تنفيذها ، فعليك تنظيم وقتك واستغلاله فى أمور مفيدة للحفاظ على وظيفتك.

 

على الصعيد العاطفى

عدم اهتمامك بشريك حياتك وتلبية احتياجاته يخلق بينكما مشكلات متكررة ، فكما تحصل على حقوقك عليك أداء واجباتك والعمل على إسعاد الطرف الأخر.

 

على الصعيد الصحى

لا تعتمد على الوصفات الطبيعية والأعشاب فى علاج بعض الأمراض، عليك استشارة طبيب مختص لتشخيص حالتك وتناول الدواء المخصص لمرضك.

 

توقعات علماء الفلك

مشكلات تحدث فى طريقك اليوم فى العمل قد تفقدك مهنتك، فاستعد طاقتك وتركيزك كى تحافظ على عملك ، فالكثير يبحث عن فرصة مثلها دون جدوى.


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مصر 365

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