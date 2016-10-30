الجامعة العربية وموريتانيا يستعرضا الترتيبات النهائية لقمة مالابو

بحث نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي مع السفير ودادي ولد سيدي هيبة سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية، الترتيبات النهائية لعقد القمة العربية - الافريقية المقبلة ، باعتبار بلاده الرئيس الحالي للقمة العربية والرئيس المشارك للقمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة المقررة في مالابو بغينيا الاستوائية الشهر المقبل .

وقال السفير وداداي ولد سيدي هيبة في تصريحات له عقب اللقاء، إنه في إطار رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز للقمة العربية ورئاسته المشتركة للقمة العربية الافريقية مع الرئيس التشادي ادريس ديبي تجيء أهمية المحادثات اليوم مع نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، ومدير إدارة افريقيا بالجامعة السفير زيد الصبان، حيث تم التشاور حول كافة الترتيبات المتعلقة بالقمة العربية الافريقية في مالابو المقررة يوم٢٣ نوفمبر وما يسبقها من اجتماعات وزارية وتحضيرية على مستوى كبار المسؤولين ابتداء من يوم ١٧ الشهر المقبل .

وأضاف، أنه تم خلال المحادثات الاطمئنان على كافة الترتيبات حيث تم الانتهاء من إعداد الوثائق الخاصة بالقمة سواء ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية أو الوثائق التي ستصدر عن القمة ومنها مشروع إعلان "مالابو" وكذلك مشروع خطة العمل المشتركة للاعوام ٢٠١٧-٢٠١٩، بالاضافة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى جانب التقرير المشترك الذي سيقدمه كلا من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكو سوزانا دلاميني زوما .

وأوضح ولد سيدي هيبة، أن كل الوثائق التي تم إعدادها من قبل الجانبين العربي والافريقي ستعرض على الاجتماعات التحضيرية في مالابو والتي ستسبق القمة بداية من اجتماع لجنة التنسيق والشراكة العربية الافريقية مرورا باجتماعات وزراء الاقتصاد والمال والتجارة وأخيراً وزراء الخارجية وصولا للقمة لاعتمادها بشكلها النهائي.

وأكد، أن القمة العربية الافريقية تعقد في ظروف عربية واقليمية ودولية بالغة التعقيد ولكن بالرغم من هذه الظروف فإن القادة العرب والأفارقة اتفقوا على مشتركات كثيرة في مقدمتها القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث ستدفع قمة مالابو بجميع آليات التعاون التي من شأنها تنفيذ ومتابعة القرارات السابقة وترشيد الاليات الحالية لنتمكن من مسايرة المستجدات الدولية في الاقليمين العربي والافريقي .