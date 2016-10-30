رئيس تحرير «90 دقيقة» ينفي استقالة الإعلامي معتز الدمرداش

كتبت – إنجي لطفي

نفى سامي عبد الراضي رئيس تحرير برنامج «90 دقيقة»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقديم الإعلامي معتز الدمرداش استقالته من قناة المحور.

وكتب عبدالراضي «معتز الدمرداش لم يقدم استقالته لقناة المحور ولن يقدمها».

كانت إدارة المحور قد رفضت بث الحوار المسجل الذي أجراه الدمرداش مع المستشار هشام جنينه دون أي أسباب واضحة من الطرفين، الأمر الذي جعل الدمرداش ينصرف من القناة غاضبًا أمس، والتي كانت تعد أول ظهور له لتقديم البرنامج.