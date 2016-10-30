النقل: تأثر الطرق بالسيول محدود..وشبكة الطرق في قنا والأقصر تعمل بشكل طبيعي

تفقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، ظهر اليوم، الطرق الرئيسية في محافظتي الأقصر وقنا، ومنها الطريقين الصحراوين شرق وغرب النيل وطريق قنا القصير و طريق مطار الأقصر، والذي تم تطويره بالكامل بالتزامن مع مؤتمر المدن السياحية المنعقد حاليًا.

وصرح وزير النقل، بأن شبكة الطرق الرئيسية في نطاق المحافظتين تعمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي، وأن تأثرها بالسيول كان محدودًا ومعظم أجزاء الشبكة التي تعرضت للسيول في الطريق لاستعادة كامل قدرتها.

وأشار الدكتور جلال سعيد، إلى أن قطاعات محدودة من وصلة قنا إلى طريق قنا – البحر الأحمر يتم إصلاحه وينتهي خلال 72 ساعة.