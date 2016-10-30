التحالف العربي: الغارة على الحديدة أصابت مركز قيادة للحوثيين

قال التحالف الذي تقوده السعودية يوم الأحد إن طائرات التحالف قصفت مبنى أمنيا في مدينة الحديدة اليمنية كانت قوات الحوثي تستخدمه مركزا للقيادة. وكانت مصادر محلية وأقارب الضحايا قالوا إن 60 شخصا قتلوا في الهجوم.

وبحسب رويترز ذكر بيان للتحالف “استهدفت طائرات التحالف هذا الصباح المبنى الأمني المركزي بالحديدة. هذا المبنى تستخدمه ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع مركز قيادة وتحكم للعمليات العسكرية” وذلك في إشارة إلى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح المتحالف مع الحوثيين.

وقال البيان “تؤكد قيادة قوات التحالف على أنها اتبعت قوانين وإجراءات الاستهداف بشكل كامل.”