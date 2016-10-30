البرلمان يحيل ستة مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لدراستها

وافق مجلس النواب، اليوم فى الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إحالة ستة مشروعات قوانين الى اللجان النوعية لدراستها، حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء لجنة قضائية للتحفظ وإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين إليها، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون الاقتصاد غير الرسمي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية.

وأحال المجلس كذلك مشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون هيئة الدواء المصرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.