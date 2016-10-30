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سامح شكري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

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سامح شكري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سامح شكري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

سامح شكري – وزير الخارجية _ أرشيفية

صرح المستشار أحمد ابو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى تلقى اتصالًا، اليوم الأحد، من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، تناول الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية للازمات فى كل من سوريا وليبيا واليمن.

وأوضح ابو زيد، أن الوزير كيرى حرص خلال الاتصال على التشاور مع نظيرة المصرى بشأن الأزمة فى ليبيا على وجه الخصوص، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لدعم تنفيذ اتفاق الصخيرات ومساعدة الأطراف الليبية على التوصل الى التوافق المطلوب، بما يضمن استعادة الاستقرار وحماية المصالح العليا للشعب الليبي.

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