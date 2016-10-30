السيسي يوجه باستكمال خطة الحماية من السيول ومنحها الأولوية ببرنامج الحكومة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال خطة الدولة للحماية من السيول وإعطائها الأولوية اللازمة في برنامج الحكومة، كما وجه مختلف أجهزة الدولة والقوات المسلحة بالعمل على تعزيز الجهود المبذولة لمساعدة الأهالي بالمناطق المتضررة وتوفير الدعم اللازم لهم.

وأكد الرئيس خلال اجتماعه اليوم برئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ووزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي على أهمية قيام الأجهزة المعنية بوضع تصور متكامل لكيفية التعامل مع تداعيات ظاهرة تغير المناخ للحد من أثارها الضارة وتعظيم الاستفادة من تزايد معدلات هطول الأمطار في بعض المناطق، ومراعاة ذلك في تصميم المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض وزير الري خلال الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها الدولة في إطار التعامل مع السيول الغزيرة التي تعرضت لها بعض أنحاء البلاد، ولاسيما محافظات البحر الأحمر والصعيد والوادي الجديد، والحد من الإضرار الناجمة عنها، حيث أشار الوزير إلى أن الأيام الماضية شهدت سقوط كميات ضخمة من الأمطار نتيجة ظاهرة تغير المناخ، وصلت إلى 120 مليون متر مكعب على البحر الأحمر خلال 6 ساعات، و45 مليون متر مكعب في الوادي الجديد خلال يومين.

وأكد الوزير أن المشروعات التي قامت الدولة بتنفيذها على مدي العامين الماضيين للحماية من السيول، والتي تضم سدود لحصاد الأمطار وسدود إعاقة وبحيرات صناعية، ساهمت بشكل حيوي في الحد من الخسائر الناتجة عن السيول، والتي كانت ستتضاعف بدون وجود هذه المشروعات.

وأوضح أن الخسائر الناتجة عن السيول تركزت في مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر نظرًا لطبيعة الأرض، فضلًا عن تركز التجمعات السكانية بالمدينة في مجري السيول.

وعرض وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع خطة الدولة للحماية من السيول، والتي تم البدء في تنفيذها منذ عام 2014 بقيمة 4.2 مليار جنيه، حيث أوضح السيد وزير الموارد المائية والري أنه تم انجاز 160 مشروع للحماية من السيول بمناطق شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والساحل الشمالي الغربي ومرسي مطروح، والصعيد، والدلتا، بما يبلغ قيمته 2 مليار جنيه، مضيفًا أنه جاري تنفيذ مشروعات جديدة في إطار هذه الخطة بحوالي 2.2 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة تُركز على إعطاء أولوية لحماية المدن ذات الكثافات السكانية العالية، فضلًا عن تنفيذ السدود والبحيرات التي لها القدرة على حصاد أكبر كمية من الأمطار لتعظيم الاستفادة منها.