أحمد الطاهري لـ«ONA»: «المانفيستو» تصدى لـ«التلاعب بالوعي» وخلق حالة ثقافية‎

كتبت – إنجي لطفي

أعرب الإذاعي أحمد الطاهري مقدم برنامج «المانفيستو» على راديو «90 90»، عن سعادته بفوز برنامجه بجائزة أفضل برنامج إذاعي خلال فعاليات مهرجان القنوات الفضائية العربية.

وقال الطاهري في تصريحات لـ«ONA» إنه كان يجتهد في برنامجه بتقديم قالب إذاعي مختلف، في إطار من التثقيف والترفيه، موضحًا أن البرنامج استطاع التصدي لما أسماه بـ «التلاعب بالوعي».

وأضاف الإذاعي أن البرنامج استطاع خلق حالة ثقافية من خلال فقرة عرض كتب لعباقرة مصر على مدار الزمن، متوجهًا بالشكر لجمهور راديو 90 90 على اختياره البرنامج خلال الاستفتاء.