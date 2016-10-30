«هيونداي» تكشف النقاب عن سيارتها سيدان «أزيرا»

نشرت شركة “هيونداي” الكورية الجنوبية صورا رسمية للجيل الجديد من سيارة سيدان “أزيرا” المعروفة في بعض الأسواق باسم “Grandler”.

وقالت شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية إن السيارة الجديدة مع تغيير جيلها اقتربت مباشرة من الموديلات الأخيرة لماركة “Genesis” الفاخرة، الأمر الذي دفع بعض الخبراء في مجال السيارات إلى الاعتقاد بأن شركة “هيونداي” لن تبيع تلك السيارة تحت ماركتها سوى في بعض الأسواق، فيما ستباع السيارة في بقية الأسواق كموديل من موديلات سيارات “Genesis”.

ويشار إلى أن الشركة لم تكشف عن أي تفاصيل تقنية عن سيارتها الجديدة، إلا أن هناك شائعات تفيد بأن مجموعة محركات السيارة ستتكون أساسا من محركات تربو رباعية الأسطوانات، أما نسختها الفاخرة فستزود بالمحرك V6 وبصندوق السرعة الأتوماتيكي الثماني.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق مبيعات السيارة في نوفمبر المقبل، حيث ستكشف الشركة عن مواصفات السيارة التقنية واحتمالات بيعها في بلدان أخرى.