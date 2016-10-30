إصابة 3 شرطيين وآخرين مدنيين فى انفجار سيارة مفخخة بالعريش

أصيب 3 من رجال الشرطة، و3 مواطنين اليوم الأحد، إثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحارى بمدينة العريش بشمال سيناء.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه حال مرور قول أمنى بدائرة قسم شرطة ثان العريش، قام انتحارى يقود سيارة مفخخة بتفجير السيارة بالقرب من مسار القول الأمنى، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة، وثلاث مواطنين تصادف مرورهم بمحل الواقعة بإصابات طفيفة، بالإضافة إلى حدوث تلفيات بإحدى المدرعات وسيارة شرطة.

وأشار إلى أنه تم على الفور انتقال الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وفرض كردونا أمنيا، ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، مضيفًا أنه عُثر بمكان الحادث على أشلاء لأحد الأشخاص “يرجح إنها للعنصر الانتحارى” وجارى فحصها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث.